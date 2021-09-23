Агент не верит, что игроком «Динамо» Захаряном интересуются в Европе

Футбольный агент Деннис Лахтер высказался о перспективах игрока московского «Динамо» Арсена Захаряна в Европе, передает «РБ Спорт».

«Сегодня в пользу Захаряна говорит только его возраст. В чемпионате Голландии в той же возрастной группе как минимум 30 футболистов выглядят не хуже. Он пока абсолютный «сырник» и ребенок», — сказал Лахтер.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Захарян принял участие в шести матчах, в которых забил один мяч и отдал две результативные передачи.

1 сентября форвард дебютировал за сборную России в отборочном матче к чемпионату мира 2022 года против Хорватии (0:0).

Ранее футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал информацию об интересе «Барселоны» к хавбеку столичного «Динамо» Арсену Захаряну.

«Мне звонили, просили, чтобы Яя Туре прокомментировал потенциальный трансфер Захаряна в «Барселону». Я ответил, что Яя не будет обсуждать этот фейк.

Вы в своем уме: где Захарян и где «Барселона»?! Можно обсуждать переход Захаряна в «Арарат-Армению», но не в «Барселону», — сказал Селюк