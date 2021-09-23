Шаман рассказал о своей работе в клубе РПЛ

Шаман Бронислав Виногродский, который работал в футбольном клубе «Москва», рассказал о сотрудничестве с командой, передает «Спорт-Экспресс».

Виногродский отметил, что его пригласил генеральный директор клуба Юрий Белоус.

«У нас общая тема — хотели запустить цигун. Работа с энергетикой в спорте высоких достижений. Он все время про НБА мне рассказывал, что они медитацию практикуют, ну и меня звал», — сказал Виногородский.

Напомним, «Москва» существовала с 1997 по 2010 год. В 2007 году команда заняла четвертое место. Главным тренером клуба в том сезоне был Леонид Слуцкий.

Ранее футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал победу «Челси» над «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов.

«Мы все увидели, что проклятие африканских шаманов действует. Чтобы снять проклятие, Гвардиола должен пригласить Яя Туре в свой штаб. Мы в очередной раз увидели, что Гвардиола проклят», — сказал Селюк.