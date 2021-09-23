Александр Емельяненко: мы с братом раскачали MMA

Боец Александр Емельяненко рассказал о своем вкладе в смешанные единоборства (MMA).

«Я всегда говорил, что смешанные единоборства — это спорт 21 века. Когда мы с братом только начинали выступать в Японии, бойцов у нас в России не было. Мы этот спорт раскачали», — сказал Емельяненко на YouTube-канале Сергея Мезенцева.

В профессиональной карьере Александр Емельяненко провел 37 поединков, в которых одержал 28 побед и потерпел восемь поражений. Еще один бой был признан несостоявшимся.

В сентябре Емельяненко провел бой с блогером Артемом Тарасовым.

Емельяненко получил за бой 10 млн рублей, Тарасов — 5 млн. Для Емельяненко этот поединок стал первым с июля 2020-го. Тогда Александр проиграл Магомеду Исмаилову.

Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по самбо, мастер спорта России по самбо, мастер спорта России международного класса по боевому самбо, мастер спорта России по дзюдо.

Ранее Александр Емельяненко, говоря о том, что алкоголь ранее мешал ему готовиться к боям, заявил, что он уже «отдохнул и нагулялся».