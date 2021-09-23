Умер советский двукратный бронзовый призер Олимпиады Юри Тамм

Умер советский и эстонский метатель молота Юри Тамм, передает Postimees.

Ему было 64 года. На Олимпиаде 1980 года, которая прошла в Москве, он занял третье место. Также он выиграл бронзу на Играх в 1988 году в Сеуле.

С 2004 по 2008 Тамм был вице-президентом Эстонского олимпийского комитета.

С 1999 по 2011 год Тамм являлся депутатом парламента Эстонии от социал-демократической партии.

Ранее бывший датский велогонщик Крис Анкер Соренсен погиб в ДТП в Бельгии перед стартом чемпионата мира по шоссейному велоспорту.

По информации издания, 37-летний датчанин прибыл в Бельгию для работы на турнире в качестве эксперта телеканала TV2 Sport. Во время поездки на велосипеде возле Зебрюгге он был сбит автомобилем. Экс-спортсмен скончался от полученных травм.

С 2007 по 2015 год Соренсен выступал за российскую команду «Тинькофф-Саксо». Также он являлся велогонщиком Fortuneo-Vital Concept и Riwal Platform. В 2010 году представитель Дании стал победителем восьмого этапа престижной многодневки «Джиро д'Италия».