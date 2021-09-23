Россиянин Квят может вернуться в «Формулу-1»

Российский гонщик Даниил Квят заявил, что он может вернуться в «Формулу-1».

«Ко многим вариантам открыт. Заинтересован в Америке. Готов рассмотреть варианты и из Европы. Даже если на 2022 год не получится в «Формулу-1», я слишком упрям, чтобы не вернуться в 2023 году», — заявил Квят в эфире «Матч ТВ».

В прошлом сезоне Квят выступал за «Альфа Таури». Он набрал 32 очка в 17 гонках и занял 14 место в личном зачете. Также за свою карьеру в «королевских гонках» он выступал за «Ред Булл» и «Торо Россо», которая в последствии была переименована в «Альфа Таури».

Руководство команды приняло решение не продлевать контракт с россиянином и взяли на его место японского новичка Юки Цуноду.

Ранее исполнительный директор «Альпин» Лоран Росси высказался о подписании контракта с российским пилотом Даниилом Квятом в качестве резервного пилота.