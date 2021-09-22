«Манчестер Юнайтед» проиграл «Вест Хэму» и вылетел из Кубка Английской лиги

«Манчестер Юнайтед» в матче 1/16 финала Кубка Английской лиги потерпел поражение от «Вест Хэма» со счетом 0:1.

Единственный мяч на девятой минуте забил полузащитник лондонского клуба Мануэль Лансини.

Встреча проходила на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере.

Таким образом, «Вест Хэм» вышел в 1/8 финала турнира.

Отметим, что манкунианцы пробили в створ ворот шесть раз, а лондонцы попали по воротам трижды.

После пяти туров команда Уле Гуннара Сульшера делит первую строчку турнирной таблицы Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Ливерпулем», имея в активе 13 очков. «Вест Хэм» располагается на восьмом месте лиги, набрав восемь очков.

В следующем матче АПЛ клуб из Манчестера встретится с «Астон Виллой» 25 сентября. «Вест Хэм» в этот же день сыграет с «Лидсом».

Кубок Английской лиги. 1/16 финала

«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм» — 0:1

Голы: 0:1 — Лансини, 9.

Ранее «Манчестер Юнайтед» в рамках пятого тура Английской премьер-лиги одержал победу над «Вест Хэмом» со счетом 2:1.