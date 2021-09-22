В Госдуме отреагировали на решение сборной США провести сборы в России

Депутат Госдумы Светлана Журова, комментируя решение сборной США по санному спорту провести сборы в Сочи, заявила, что в столице Олимпиады-2014 созданы хорошие условия. Слова Журовой передает «Спорт-Экспресс».

«Олимпиада в Сочи реально была подготовленной. Были самые теплые впечатления от соревнований там. Поэтому, если американские спортсмены к нам приедут в Сочи, это замечательно. Трасса очень хорошая и скоростная. У нас действительно созданы отличные условия. Поговорили, думаю, с нашей федерацией и договорились. А у нас очень хорошая федерация. Это для нас неплохо. Слава богу, есть ситуации, когда спорт вне политики», — сказала Журова.

В центре «Санки» прошли соревнования по бобслею, скелетону и санному спорту в рамках зимних Олимпийских игр 2014 года.

Ранее Журова объяснила миллионную разницу в зарплате Фабио Капелло и тренеров олимпийцев.