Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Украина заручилась поддержкой США в расследовании покушения на помощника... 22:53
Емельяненко ответил на вопрос о своем гонораре за бой с блогером 22:51
«Ростов» проиграл клубу из третьей лиги и вылетел из Кубка России 22:44
Российский летчик Ярошенко рассказал о пытках, которые он пережил в Либерии 22:35
В Железноводске два человека погибли и еще 16 пострадали в ДТП 22:35
Чемпион мира по биатлону прокомментировал победу на выборах в Госдуму 22:29
Кулеба заявил, что Украина не будет разрывать дипотношения с Россией из-за выборов... 22:13
В Госдуму внесли проект о наказании за пропаганду нападений... 21:54
Стрельбу по автомобилю помощника Зеленского вели патронами, произведенными... 21:46
Дипломат России при ООН рассказал, что все сотрудники здоровы 21:45
Бесплатная ставка 1000 р.

В Госдуме отреагировали на решение сборной США провести сборы в России

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
РИА «Новости»

Депутат Госдумы Светлана Журова, комментируя решение сборной США по санному спорту провести сборы в Сочи, заявила, что в столице Олимпиады-2014 созданы хорошие условия. Слова Журовой передает «Спорт-Экспресс».

«Олимпиада в Сочи реально была подготовленной. Были самые теплые впечатления от соревнований там. Поэтому, если американские спортсмены к нам приедут в Сочи, это замечательно. Трасса очень хорошая и скоростная. У нас действительно созданы отличные условия. Поговорили, думаю, с нашей федерацией и договорились. А у нас очень хорошая федерация. Это для нас неплохо. Слава богу, есть ситуации, когда спорт вне политики», — сказала Журова.

В центре «Санки» прошли соревнования по бобслею, скелетону и санному спорту в рамках зимних Олимпийских игр 2014 года.

Ранее Журова объяснила миллионную разницу в зарплате Фабио Капелло и тренеров олимпийцев.

Все новости на тему:
Хроника
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Вакцина для избранных: в бедных странах от COVID-19 привит лишь 1% населения
Amnesty International обвинила фармкомпании в «вакцинном национализме»
Будет ли газ кормить Россию вместо нефти
В Минфине объяснили, почему доля газа в доходах бюджета ниже, чем нефти
«Путин и Эрдоган никогда не встречаются, чтобы просто пожать руки»
Политологи рассказали о возможных договоренностях Путина и Эрдогана в Сочи
Россия возобновит полеты в Гоа и Тенерифе
На Украине заявили, что хотят получать от США $1 млрд в год
Эрдоган направил в Сирию более 4000 солдат перед встречей с Путиным
НАТО пересмотрит стратегическую концепцию альянса после создания AUKUS
Новости и материалы
Украина заручилась поддержкой США в расследовании покушения на помощника Зеленского
Емельяненко ответил на вопрос о своем гонораре за бой с блогером
«Ростов» проиграл клубу из третьей лиги и вылетел из Кубка России
Российский летчик Ярошенко рассказал о пытках, которые он пережил в Либерии
В Железноводске два человека погибли и еще 16 пострадали в ДТП
Чемпион мира по биатлону прокомментировал победу на выборах в Госдуму
Кулеба заявил, что Украина не будет разрывать дипотношения с Россией из-за выборов в Крыму
В Госдуму внесли проект о наказании за пропаганду нападений на образовательные учреждения
Стрельбу по автомобилю помощника Зеленского вели патронами, произведенными в Венгрии
Дипломат России при ООН рассказал, что все сотрудники здоровы
Представитель Хохлова — о суде с Facebook: болельщики боятся употреблять фамилию тренера
На заводе в Брянской области уничтожили тонну кокаина
Джонни Депп заявил, что культура отмены «вышла из-за под контроля»
Американские спецслужбы закупили признанные угрозой нацбезопасности США дроны
Стало известно, сколько «Барселона» может заплатить за нового тренера
Делегация Бразилии на ГА ООН ушла на двухнедельную самоизоляцию из-за случая COVID-19
Мать Роналду рассказала, кем бы стал Криштиану без футбола
Тренера боевых искусств осудили за то, что он бил детей палкой по ягодицам
Все новости
Бедных не будут судить строго
Юристы объяснили, в каких случаях бедность виновного приведет к смягчению приговора
«В-21 может уничтожать комплексы С-400 или С-500»
Эксперты оценили возможности американского бомбардировщика B-21 Raider
«Меланхолики выбирают белый»: что цвет машины говорит о ее хозяине
Психологи связали цвет автомобиля с характером водителя
«Огонь охватил всю машину»: разъяренные фанаты чуть не сожгли судей заживо
Футбольные болельщики сорвали матч «Вележ» — «Борац», подожгли машину судей и избили их
«Человек не может совершить зло, просто послушав Моргенштерна»
Мизулина заявила, что устроивший стрельбу в Перми был фанатом Моргенштерна
Microsoft показала новые гаджеты. Почти все они будут поддерживать Windows 11
Microsoft представила складывающийся смартфон Surface Duo 2
Как в России прощались с погибшими при стрельбе в Перми
Преждевременно состарились: раскрыта тайна замерших галактик
Ученые выяснили, почему в некоторых галактиках не рождаются звезды
«США откровенно злоупотребляют имеющейся у них привилегией»
Москва вновь обвинила Вашингтон в развязывании «визовой войны»
Niva станет отдельным брендом Renault
Lada Niva перенесут на французскую платформу
Фоторобот маньяков попробуют составлять по крови. Эксперты опасаются погрешностей
Биоинформатик рассказал, что можно узнать о серийном убийце по крови и сперме
Модельеры пересчитали зубы
Telegram-каналы нашли российские корни у серег-зубов модельера Симон Роша
«Хотел припугнуть, а не убивать»
Москвич застрелил из ружья бывшую невестку из-за раздела имущества
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях