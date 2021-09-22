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Племянник Кадырова забил первый гол за «Ахмат»

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Саид Царнаев/РИА «Новости»

25-летний нападающий Абубакар Кадыров, являющийся племянником главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, забил свой первый мяча в составе «Ахмата» в матче Кубка России против московского «Кайрата» (3:0).

Отметим, что для Кадырова этот матч стал третьим в составе взрослой команды «Ахмата». Форвард был заменен на Артема Архипова в начале второго тайма.

Кадыров на 18 минуте реализовал 11-метровый удар. Во втором тайме румынский форвард Габриэль Янку удвоил преимущество клуба из Грозного, также реализовав пенальти. На 79 минуте полузащитник Амир Адуев забил третий гол «Ахмата».

За дубль «Ахмата» Кадыров провел отметился 11-ю мячами и одной результативной передачей в 126 матчах.

Портал Transfermarkt оценивает Кадырова в €50 тыс.

Кубок России
«Кайрат» — «Ахмат» — 0:3
Голы: 0:1 — Кадыров, 18; 0:2 — Янку, 57; 0:3 — Адуев, 79.

Ранее вратарь «Уфы» Алексей Кузнецов отразил пять послематчевых пенальти в матче Кубка России против «Легион Динамо» (2:1).

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