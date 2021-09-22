Синхронистка Колесниченко получила в подарок 6 млн рублей и двухкомнатную квартиру

Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Колесниченко получила в подарок от губернатора Ленинградской области 6 млн рублей и ключи от двухкомнатной квартиры в Гатчине. Об этом сообщает пресс-служба региона.

«От всех жителей Ленинградской области хочу еще раз выразить слова благодарности за те положительные эмоции, которые мы получили, пока смотрели Олимпиаду. Мы радовались каждой награде, а когда награду приносит наша жительница — это радость вдвойне. Олимпиада проходила в непростых условиях. Все лучшее, что можно быть проявить, вы и наша сборная проявили.

В синхронном плавании вы были на голову выше всех. Это чувствовалось. И за уверенностью и легкостью, с которыми вы выступали, за ними, конечно, стоит огромное напряжение», — заявил губернатор Александр Дрозденко.



Ранее сообщалось, что синхронистка Алла Шишкина посмеялась над тренировками российских футболистов.