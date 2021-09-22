Экс-арбитр ФИФА рассказал, что решил завершить карьеру после ссоры с Моуринью

Бывший английский судья категории ФИФА Марк Клаттенбург в своей автобиографии рассказал, когда решил завершить карьеру арбитра. Об этом сообщает The Times.

Как признался Клаттенбург, это произошло после гневной реакции португальского наставника «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью на его работу после матча со «Сток Сити» в 2017 году.

Специалист тогда раскритиковал Клаттенбурга за то, что тот не назначил 11-метровый в ворота «Сток Сити». Как признался рефери, спор сразу после игры дошел до того, что он швырнул в сторону португальца бутсу.

«Я больше не мог возиться с подобными идиотами», — приводит отрывок из автобиографии The Times.

Ранее сообщалось, что защитник итальянской «Ромы» Джанлука Манчини рассказал, как ослушался главного тренера Жозе Моуринью во время матча с софийским ЦСКА в рамках группового этапа Лиги конференций.

Римляне победили со счетом 5:1, а Манчини стал автором четвертого гола итальянцев.