Роналду обошел Месси в рейтинге самых высокооплачиваемых игроков мира

После перехода португальского форварда Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед» его годовой доход составил почти €107 млн с учетом личных спонсорских контрактов в рамках данного трансфера. Это позволило ему обойти в рейтинге самых высокооплачиваемых игроков мира, опубликованному Forbes, аргентинского нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси (€94 млн).

Замыкает первую тройку одноклубник Месси бразилец Неймар (€81 млн). На четвертой строчке также игрок парижского клуба француз Килиан Мбаппе (€37 млн). Пятый — египтянин из «Ливерпуля» Мохамед Салах (€35 млн).

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду стал жертвой мошенницы.

По информации источника, футболист в 2007 году доверил сотруднице туристической компании банковские карточки и пин-коды от них. За три года она забронировала на имя португальца 200 поездок, в которых спортсмен не был. Всего за это время она вывела с его счетов €288 тысяч.

Роналду узнал о потере денег спустя 11 лет. Работницу турагентства задержали и приговорили к 4,5 годам лишения свободы условно. Злоумышленница должна компенсировать игроку все потери ежемесячными выплатами.