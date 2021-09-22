Владимир Кличко заявил, что не сможет смотреть в зеркало, если сменит гражданство

Экс-чемпионы мира по боксу Виталий и Владимир Кличко рассказали о предложениях сменить гражданство, которые они получали.

«Почему не принимали предложения о смене гражданства? Первый раз такое предложение поступило после того, как я стал чемпионом мира по кикбоксингу в 1992 году. Промоутер из Канады предложил уехать в его страну. А брат маленький, родители… Я учусь в институте. Нужно было все бросить и уехать.

Понятное дело, что отказался. А потом после Олимпийских игр посыпались новые предложения. Их было много. Но ведь от цвета паспорта ничего не меняется. Смысл?» — приводит слова Виталия LB.ua.

Младший брат Владимир добавил, что не смог бы смотреть в зеркало, если бы сменил гражданство.

Ранее сообщалось, что украинский боксер Иван Редкач, проживающий в США, рассказал о своем решении относительно смены гражданства на российское. За это украинцу предлагали $500 тыс.

Редкач провел в профессиональной карьере 30 поединков, в которых одержал 23 победы и потерпел пять поражений. Один бой завершился вничью, а еще один был признан несостоявшимся.