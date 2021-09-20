Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Невакцинированного президента Бразилии не пустили в нью-йорский ресторан 00:54
Гимнастка Аверина рассказала, что Путин был недоволен долгим выставлением оценок судьями 00:44
Станцию метро «Варшавская» украсят исторические панно и витражи 00:41
Операторов связи в России обяжут блокировать телефоны заключенных 00:27
Россельхознадзор нашел вирус в сербских фруктах 00:27
Роналду предложил помощь игроку, которого вводили в кому после нападения 00:24
На Каширском шоссе в Москве столкнулись восемь машин 00:24
Агент Гурцкая рассказал, как Каррера отреагировал на поражение «Спартака» от ЦСКА 00:11
ЕС потребовал разъяснений от США из-за потери Францией контракта на подлодки 00:00
Деменко: турнирное положение давило на ЦСКА и «Спартак» 20.09.2021, 23:45
Бесплатная ставка 1000 р.

Деменко: Федуну пора принять решение по главному тренеру «Спартака»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Владимир Песня/РИА «Новости»

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко после поражения команды от ЦСКА высказался о судьбе главного тренера красно-белых Руя Витории. По его мнению, эта неудача не является приговором для португальского специалиста, но владелец «Спартака» Леонид Федун, несомненно, ищет альтернативу ему. Деменко призвал Федуна определиться, продолжит ли Витория работать, или в «Спартаке» случится очередная тренерская отставка.

«По моему мнению, Федуну уже надо что-то решать. Команда сыграла уже достаточно матчей, чтобы можно было понять, получится у тренера или нет. Сейчас «Спартак» действительно проваливается. Все говорят, игра есть. Какая игра? Против «Легии»? Ну, играли, но это не та команда, по которой надо судить. Я уже не говорю о чемпионате России, где «Спартак» спотыкается на командах намного ниже классом. При том, что финансирование очень серьезное у «Спартака». Мне кажется, поражение от ЦСКА не приговор для Витории, но Федун наверняка уже ищет варианты. Вопрос, дождется ли он до зимы или примет решение раньше. Либо Витория сам не выдержит. Но по разговорам, по интервью Витории — у него все отлично и замечательно, просто не получается», — сказал Деменко «Газете.Ru».

«Спартак» уступил ЦСКА в 8-м туре РПЛ со счетом 0:1, единственный мяч забил форвард армейцев Антон Заболотный. Благодаря этому успеху красно-синие набрали 13 очков и поднялись на седьмое место в турнирной таблице, «Спартак» с 10-ю баллами остался девятым.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Американцы нанесли авиаудар по одному из лидеров «Аль-Каиды*» в Сирии
России пропишут безуглеродную диету
Мишустин: надо готовиться к сокращению использования нефти и газа в экономике
«Одиночка, который не нашел себе места в обществе»
Что известно о первокурснике, устроившем стрельбу в пермском университете
Турция считает нелегитимными выборы в Госдуму в Крыму
Поставки газа по «Силе Сибири» приостановят 22 сентября
На Украине заявили о готовности решить газовый кризис в Европе
Один из педагогов пермского вуза отказался прервать лекцию во время стрельбы
Новости и материалы
Невакцинированного президента Бразилии не пустили в нью-йорский ресторан
Гимнастка Аверина рассказала, что Путин был недоволен долгим выставлением оценок судьями
Станцию метро «Варшавская» украсят исторические панно и витражи
Операторов связи в России обяжут блокировать телефоны заключенных
Россельхознадзор нашел вирус в сербских фруктах
Роналду предложил помощь игроку, которого вводили в кому после нападения
На Каширском шоссе в Москве столкнулись восемь машин
Агент Гурцкая рассказал, как Каррера отреагировал на поражение «Спартака» от ЦСКА
ЕС потребовал разъяснений от США из-за потери Францией контракта на подлодки
Деменко: турнирное положение давило на ЦСКА и «Спартак»
Ученые выяснили причину диабета и ожирения
Французский политик сравнил Крым с Лазурным Берегом
Ветеран «Спартака» Ловчев призвал уволить тренера красно-белых Виторию
Ветеран ЦСКА: в дерби со «Спартаком» большего ждал от Дзагоева
В «Спартаке» рассказали о будущем Витории после поражения от ЦСКА
Бояринцев: о дерби ЦСКА — «Спартак» и вспомнить особо нечего
Пресс-служба ЦСКА посмеялась над Федуном
В Германии предостерегли Берлин от «безумного шага» по «Северному потоку-2»
Все новости
Новые люди: кого выбрали россияне
Памфилова заявила, что в Госдуму проходят пять партий
«С-500 — это сплошная фантастика и конспирология»
Почему иностранные военные эксперты боятся ЗРК С-500 «Прометей»
Ковид начнут лечить газовой смесью
Создатели гелий-кислородной смеси рассчитывают на ее включение в ОМС в 2022 году
Санкционные продукты не вернутся в Россию
Владимир Путин продлил продовольственные контрсанкции до конца 2022 года
«Поматросят и бросят». Президент Украины снова едет в США за поддержкой
Зеленский обсудит крымский вопрос на Генассамблее ООН в Нью-Йорке
«Чебурашка попытается понять, что он за животное»
Режиссер рассказал сюжет игрового фильма про Чебурашку
Стрельба в пермском вузе. Первые кадры
«Пустует каждое восьмое помещение»: что происходит с коммерческой недвижимостью в Москве
Риелторы рассказали, когда на рынке стрит-ритейла Москвы ожидается оживление
«Напоминает «Черное зеркало»: можно ли ловить убийц до совершения преступления
Эксперты назвали минусы системы цифрового контроля за опасным поведением
«Мы — реалисты, а не оппозиция»: за счет чего «Новые люди» прошли в Госдуму
Лидер партии «Новые люди» назвал ее отличие от конкурентов
Мошенники и миллиардеры: кому покровительствует принц Чарльз
СМИ: принц Уэльский оказывал почести попечителям благотворительного фонда за деньги
«Mazda слишком уверенно ехала»: разбор завала в сочинском тоннеле
Эксперты рассказали о причинах крупной аварии в Краснодарском крае
Бизнес Huawei как искусство: почему культуре нужны меценаты, а меценатам – культура
Как коллаборации меняют к лучшему и бизнес, и культурные институции
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях