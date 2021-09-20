Деменко: Федуну пора принять решение по главному тренеру «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко после поражения команды от ЦСКА высказался о судьбе главного тренера красно-белых Руя Витории. По его мнению, эта неудача не является приговором для португальского специалиста, но владелец «Спартака» Леонид Федун, несомненно, ищет альтернативу ему. Деменко призвал Федуна определиться, продолжит ли Витория работать, или в «Спартаке» случится очередная тренерская отставка.

«По моему мнению, Федуну уже надо что-то решать. Команда сыграла уже достаточно матчей, чтобы можно было понять, получится у тренера или нет. Сейчас «Спартак» действительно проваливается. Все говорят, игра есть. Какая игра? Против «Легии»? Ну, играли, но это не та команда, по которой надо судить. Я уже не говорю о чемпионате России, где «Спартак» спотыкается на командах намного ниже классом. При том, что финансирование очень серьезное у «Спартака». Мне кажется, поражение от ЦСКА не приговор для Витории, но Федун наверняка уже ищет варианты. Вопрос, дождется ли он до зимы или примет решение раньше. Либо Витория сам не выдержит. Но по разговорам, по интервью Витории — у него все отлично и замечательно, просто не получается», — сказал Деменко «Газете.Ru».

«Спартак» уступил ЦСКА в 8-м туре РПЛ со счетом 0:1, единственный мяч забил форвард армейцев Антон Заболотный. Благодаря этому успеху красно-синие набрали 13 очков и поднялись на седьмое место в турнирной таблице, «Спартак» с 10-ю баллами остался девятым.