Дацик: надеюсь, карьера Емельяненко закончится в поединке со мной

Боец смешанных единоборств (MMA) заявил, что он хочет провести поединок с Александром Емельяненко.

«Надеюсь, в этом году мы урегулируем наш с тобой спор. Проведешь легкий бой, срубишь легких денег. Быстренько выйдешь, вырубишь — и все. Пора уже заканчивать твою карьеру, Саша. Надеюсь, она закончится в бою со мной», — заявил Дацик на YouTube-канале True Gym MMA.

18 сентября Емельяненко провел бой против блогера Александра Харитонова.

Поединок проходил по правилам кулачных боев, бойцы провели в клетке три раунда по две минуты.

В профессиональной карьере Александр Емельяненко провел 37 поединков, в которых одержал 28 побед и потерпел восемь поражений. Еще один бой был признан несостоявшимся.

Емельяненко получил за бой 10 млн рублей, Тарасов — 5 млн. Для Емельяненко этот поединок стал первым с июля 2020-го. Тогда Александр проиграл Магомеду Исмаилову.

Ранее боец смешанных единоборств (MMA) Александр Емельяненко заявил, что он даже не вспотел во время поединка с блогером Артемом Тарасовым.