Глушаков отреагировал на попадание в расширенный список сборной России

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков поделился эмоциями от попадание в расширенную заявку сборной России на октябрьские матчи команды на отборочном этапе чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«Безумно рад снова получить вызов в сборную. Благодарю Валерия Карпина и тренерский штаб за включение в расширенный список. Попадание в национальную команду всегда было одной из моих основных целей, это мотивировало, а теперь мотивации и ответственности стало еще больше.

Понимаю, что список не окончательный, как и всегда — чтобы быть в сборной, нужно трудиться и доказывать каждый день. Быть в обойме главной команды страны — огромная честь», — написал Глушаков в Instagram.

Хавбек отметил, что в настоящее время он находится в хорошей физической и ментальной форме. По словам футболиста, он готов отдать национальной команде все силы, помогать столько, сколько потребуется, в любом качестве, как это видит главный тренер.

Глушаков последний раз выступал за сборную России в марте 2018 года. В нынешнем сезоне чемпионата страны он принял участие в восьми матчах, в которых забил шесть мячей. Хавбек занимает третье место в гонке бомбардиров Российской премьер-лиги (РПЛ).

8 октября в рамках квалификации к мундиалю-2022 сборная России в Казани сыграет со Словакией, а 11 октября в Мариборе встретится со Словенией.

После шести туров отборочного этапа чемпионата мира 2022 года сборная России занимает второе место в группе H. Команда, набравшая 13 очков, отстает от лидирующей Хорватии по дополнительным показателям.

Ранее Карпин рассказал о причинах вызова Глушакова в сборную России впервые с 2018 года.