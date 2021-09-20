Фетисов назвал безобразием появление пьяного судьи на матче детского турнира

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился мнением о появлении пьяного арбитра на льду во время матча детского турнира между клубами «Академия Харламова» и «Спартак-Спорттех».

«Думаю, федерации хоккея нужно будет обратить на это внимание, заняться просветительским воспитанием, что является частью воспитания наших детей и спортсменов. Безобразный случай сам по себе. У нас проблем в детском хоккее достаточно, а тут еще такие вещи. Это повод для того, чтобы разобраться, что у нас в этом хозяйстве происходит», — цитирует Фетисова «Матч ТВ».

Бывший хоккеист отметил, что необходима система, которая будет контролировать и регулировать подобные ситуации.

«Есть положительный момент — это возможность разобраться в том, что происходит. Почему такие люди появляются в хоккее, а особенно, в судействе детских турниров?» — добавил Фетисов.

19 сентября в Сети появилась видеозапись, на которой арбитр детского турнира несколько раз упал на лед.

Ранее главный специалист по судейству Федерации хоккея Москвы Игорь Светилов заявил, что проступки подобного характера не прощаются.