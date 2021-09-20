Месси уступил Мбаппе и Неймару по оценке за матч с «Лионом»

Портал WhoScored выставил оценки футболистам «Пари Сен-Жермен» за матч против «Лиона» (2:1) в рамках шестого тура Лиги 1.

В составе столичного клуба самую высокую оценку получил бразилец Неймар — 8,4. Французский нападающий Килиан Мбаппе на втором месте в составе парижан — 7,5. Аргентинский новичок команды Лионель Месси получил оценку 7,3.

Напомним, Месси после замены на 76-й минуте отказался пожать руку наставнику парижан Маурисио Почеттино.

На 54-й минуте счет открыл полузащитник «Лиона» Лукас Пакета. Вскоре Неймар сравнял счет, реализовав пенальти. В добавленное ко второму тайму время вышедший на замену аргентинец Мауро Икарди вырвал победу для парижского клуба, забив ударом головой.

Ранее сообщалось, что Маурисио Почеттино объяснил замену Лионеля Месси.