Тренер «ПСЖ» — о замене Месси: это может не нравиться, но тренер принимает решения

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино объяснил замену аргентинского форварда Лионеля Месси в матче против «Лиона» (2:1).

Напомним, Месси после замены на 76-й минуте отказался пожать руку наставнику парижан.

«Все знают, что у нас много очень хороших футболистов. Мы должны делать выбор состава до выхода на поле, а затем по ходу игры, думая о том, что лучше всего для команды и для каждого футболиста.

Бывают решения положительные, бывают – нет. Однако именно поэтому тренер стоит рядом со скамейкой запасных, чтобы принимать решения.

Это может нравиться, а может и не нравиться. Я спросил его, как он себя чувствует. Месси ответил, что проблем нет, с ним все в порядке», – приводит слова специалиста RMC Sport.

На 54-й минуте счет открыл полузащитник «Лиона» Лукас Пакета. Вскоре Неймар сравнял счет, реализовав пенальти. В добавленное ко второму тайму время вышедший на замену аргентинец Мауро Икарди вырвал победу для парижского клуба, забив ударом головой.

Ранее бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри высказался о реакции форварда «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси на свою замену.