«ПСЖ» одержал победу над «Лионом», забив на 90+3

«Пари Сен-Жермен» в матче шестого тура чемпионата Франции обыграл «Лион» со счетом 2:1.
Счет на 54-й минуте открыл полузащитник «Лиона» Лукас Пакета. Вскоре Неймар сравнял счет, реализовав пенальти. В добавленное ко второму тайму время вышедший на замену аргентинец Мауро Икарди вырвал победу для парижского клуба, забив с головы.
«ПСЖ» укрепил лидерство в Лиге 1, набрав за шесть матчей 18 очков. «Лион» располагается на девятой строчке, имея в своем активе восемь очков.
22 сентября парижский клуб встретится с аутсайдером чемпионата «Мецем». В этот же день «Лион» на своем поле примет команду «Труа».
Напомним, в прошлом матче Лиги чемпионов «ПСЖ» сыграл вничью с бельгийским «Брюгге» (1:1).
Франция. Лига 1. 6-й тур
«ПСЖ» — «Лион» — 2:1
Голы: 0:1 — Пакета, 54; 1:1 — Неймар, пенальти, 66; 2:1 — Икарди, 90+3.
Ранее «Челси» в матче пятого тура Английской премьер-лиги уверенно обыграл «Тоттенхэм» со счетом 3:0.