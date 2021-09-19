В Федерации хоккея Москвы отреагировали на пьяного арбитра: он может петлю на себя накинуть

Главный специалист по судейству Федерации хоккея Москвы Игорь Светилов, комментируя поступок арбитра, который судил детский хоккейный матч в состоянии алкогольного опьянения, заявил, что проступки подобного характера не прощаются. Слова Светилова передает «Матч ТВ».

«Будем перевоспитывать парнишку-судью или ставить на нем крест? Тут палка о двух концах. Мне по-человечески его жалко. Он сейчас может петлю на себя накинуть. Его медиашумиха и так накрыла с головой, и он в шоке. Поэтому я его брату сказал: «Ты смотри за ним, чтобы он с собой ничего не сотворил»», — сказал Светилов.

Светилов отметил, что данный инцидент должен стать показательным для молодых арбитров. Специалист заявил, что проступки такого характера не прощаются. Он подчеркнул, что скандальный судья — безответственный человек, так как он не не отвечает даже за оплату квартиры.

«Что-то в личной жизни случилось. Он сказал, что с девушкой поссорился. Возникли проблемы. Эта история его сломала, он напился. Теперь его во всех соцсетях и на всех сайтах обсуждают. Безответственный же, говорю. Он стал раскаиваться, прощения просить. А я ему: «Думаешь, такое можно простить? На тебя сто бабушек-дедушек-родителей маленьких детей смотрят, а ты на их глазах об лед бьешься лицом», — добавил Светилов.

Напомним, судья детского хоккейного турнира находился в состоянии алкогольного опьянения во время матча клубов «Академия Харламова» и «Спартак-Спорттех».

Арбитр неуверенно держался на коньках, в результате чего несколько раз упал на лед.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников назвал позором поступок арбитра.