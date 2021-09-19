Стало известно, сколько Федерация бокса России заплатила призерам Токио-2020

Федерация бокса России наградила денежными призами российских призеров Олимпийских игр в Токио — 2020. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Олимпийский чемпион Альберт Батыргазиев, который завоевал золото в весовой категории до 57 кг, получил от Федерации бокса денежный сертификат на ₽3 млн. Серебряный призер до 91 кг Муслим Гаджимагомедов получил ₽2 млн. Бронзовые медалисты Токио Имам Хатаев (до 81 кг), Глеб Бакши (до 75 кг), Андрей Замковой (до 69 кг) и Зенфира Магомедалиева (до 75 кг) удостоились приза в размере ₽1 млн каждому.

Личные тренеры боксеров и главный тренер мужской сборной Виктор Фархутдинов получили от Федерации бокса России по 500 тысяч рублей.

Напомним, в финале боксерского олимпийского турнира со счетом 3:2 Батыргазиев одолел американца Дюка Рейгана.

На Олимпиаде в Токио российская команда выступала под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучал фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее в Госдуме отреагировали на продажу подаренных олимпийцам автомобилей.