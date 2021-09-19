Чемпионка Игр Богалий предложила новый принцип отбора в сборную России по биатлону

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий предложила новый принцип отбора биатлонистов в национальную команду России.

«Никто не должен иметь преференций, кроме входящих в первую двадцатку. Все остальные должны отбираться с чистого листа на равных правах. Я имею в виду примерно 30 лучших биатлонистов России. Если себя проявит кто-то из спортсменов, не входящих в состав сборной, можно успеть оформить ему документы на выезд на январские соревнования», — цитирует Богалий NEWS.ru.

Также бывшая спортсменка предложила добавить гонку преследования, масс-старт или суперспринт, чтобы сделать отборочные гонки максимально контактными.

В завершившемся сезоне российские биатлонистки не завоевали ни одной медали на этапах Кубка мира. В общем зачете Кубка мира лучшей среди россиянок стала Светлана Миронова, занявшая 19-е место.

Также российская команда стала шестой в зачете Кубка наций и потеряла максимальную квоту на следующий сезон.

У мужчин в общем зачете лучшим среди россиян стал Александр Логинов, занявший 17-е место.

Ранее старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский подтвердил слова комментатора Дмитрия Губерниева о его конфликте с биатлонистом Матвеем Елисеевым.