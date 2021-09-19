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Футбольный арбитр рассказал, что обвинения «Челси» в расизме могли разрушить его жизнь

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Global Look Press

Футбольный арбитр Марк Клаттенбург вспомнил историю 2012 года о том, что лондонский «Челси» обвинил его в расизме по отношению к Джону Оби Микелу и Хуану Мате.

«Было много слез. Это может разрушить мою карьеру. Страх хуже, чем попасть в тюрьму. Меня называют расистом. Это настоящее пожизненное заключение. Виновен, пока не доказана невиновность. Таков английский путь», — написал Клаттенбург в автобиографии, отрывок из которой привел Daily Mail.

Ранее бывший английский судья Марк Клаттенбург признался, что во время своей работы на чемпионате Европы — 2016 мечтал о том, чтобы сборная Англии выбыла из турнира, чтобы иметь шанс поработать в финальном матче.

На Евро-2016 года англичане выбыли в 1/8 финала после поражения от исландцев, а Клаттенбург стал главным судьей финала между Португалией и Францией.

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Футбол. Чемпионат Англии
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