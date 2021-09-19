Волейболист Спиридонов рассказал, что надо поменять в футбольном «Спартаке»

Российский волейболист Алексей Спиридонов поделился мнением о ситуации в московском «Спартаке», передает «Спорт-Экспресс».

«Надо изменить самолюбие. Я не знаю, в чем проблема. Надо для начала разобраться в политике клуба. Туда лезут все кому не лень. Всякие Заремы, Telegram-каналы, одного уволили, второго, третьего. Все это сказывается на команде», — сказал Спиридонов.

В сезоне-2021/22 «Спартак» возглавляет португалец Руй Витория. Под его руководством москвичи не смогли пройти в групповой раунд Лиги чемпионов, уступив по сумме двух матчей лиссабонской «Бенфике». В семи первых турах Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» потерпел три поражения и занимает девятое место.

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