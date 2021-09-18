«Аталанта» Миранчука одержала победу над «Салернитаной»

«Аталанта» в матче четвертого тура чемпионата Италии одержала победу над «Салернитаной» со счетом 1:0.

В составе клуба из Бергамо на 75-й минуте отличился нападающий Дуван Сапата.

Российский полузащитник Алексей Миранчук вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 46-й минуте на словенца Йосипа Иличича.

После четырех туров «Аталанта» занимает седьмое место в Серии А, имея в активе семь очков. «Салернитана» располагается на последнем, 20-м месте, не набрав ни одного очка.

Возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии действующий чемпион миланский «Интер», который набрал десять очков.

21 сентября «Аталанта на своем стадионе встретится с «Сассуоло», а 22 сентября «Салернитана» дома сыграет с «Вероной».

Серия А.

Четвертый тур.

«Салернитана» — «Аталанта» — 0:1

Голы: 0:1 — Сапата (75).

Ранее «Аякс» в матче пятого тура чемпионата Нидерландов на домашнем стадионе разгромил «Камбюр» со счетом 9:0.