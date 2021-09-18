Джигурда дебютировал в MMA в 60 лет

Актер и исполнитель песен Никита Джигурда провел в Москве поединок по правилам смешанных единоборств (ММА). Об этом сообщает ТАСС.

Бой прошел на турнире организации «Наше дело». Результат поединка будут объявлены позднее.

До этого 60-летний Джигурда выступал в ММА на турнире «Король ринга».

Напомним, ранее Джигурда бросил вызов известному адвокату Сергею Жорину.

В главном бою вечера на турнире под эгидой организации «Наше дело» подерутся Александр Емельяненко и блогер Артем Тарасов. Поединок пройдет по правилам кулачных боев и продлится три раунда по две минуты.

Джигурда — народный артист Чеченской Республики (2008), заслуженный артист Кабардино-Балкарской АССР (1987).

Ранее Никита Джигурда рассказал, что он хочет провести поединок с Александром Емельяненко.

Джигурда отметил, что ему надо шесть месяцев на подготовку, а бой должен пройти по правилам бокса.