Ловчев: команду Карпина ждет такое же разочарование, какое было на Евро

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев, комментируя выход сборной России плей-офф чемпионата мира по мини-футболу, затронул тему национальной команды по большому футболу, заявив, что сборная Карпина не сможет выйти на чемпионат мира — 2022, так как в России нет качественных футболистов. Слова Ловчева передает «Матч ТВ».

«В большом футболе у нас практически никто не занимается детским и юношеским футболом: там все деньги осваивают, а выходящих оттуда хороших футболистов нет. Поэтому сказать о том, что команда Карпина может пробиться [на чемпионат мира — 2022], нельзя. Дальше ее ждет такое же разочарование, какое было на чемпионате Европы. У нас нет футболистов для хорошего футбола с русским паспортом. Надежд на них возлагать не стоит», — сказал Ловчев.

Под руководством Валерия Карпина национальная команда провела три матча в рамках отборочного этапа чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре. До этого в Москве команда сыграла вничью с Хорватией (0:0), обыграла Мальту (2:0), а на выезде одержала победу над Кипром (2:0).

Ранее почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что главному тренеру сборной России Валерию Карпину стоит обратить внимание на нападающего «Уфы» Гамида Агаларова.