Червиченко: у нас какой-то застой с сильными нападающими, Дзюба другого качества

Бывший генеральный директор «Спартака» Андрей Червиченко, комментируя игру форварда «Уфы» Гамида Агаларова, заявил, что в России давно не появлялись сильные нападающие. Слова Червиченко передает «Матч ТВ».

«Очень хорошо, когда у нас вырастают новые таланты, появляются новые бомбардиры, с этим у нас какой-то застой, после Аршавина и Кержакова очень сильных форвардов и не было. Дзюба, конечно, форвард, но немного другого фасона, качества. В сборную можно попасть в 18,19 лет, нужно привлекать, подтягивать молодых ребят», — сказал Червиченко.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Агаларов забил восемь голов в восьми матчах.

Портал Transfermarkt оценивает российского нападающего в €1,2 млн.

Ранее почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что главному тренеру сборной России Валерию Карпину стоит обратить внимание на Гамида Агаларова.