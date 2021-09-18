Емельяненко — о встрече с хейтером: у него коленки поджались, присел и обмочился

Российский боец Александр Емельяненко, говоря в прямом эфире Instagram о своем отношении к хейтерам, рассказал, что однажды встретил одного из них.

«Меня удивляют разные дураки, которые пишут всякие гадости с закрытых аккаунтов. Я как-то раз нашел одного такого чудака (в оригинале использовано более грубое слово. - «Газета.Ru»).

Я его нашел, подошел сзади, руку на плечо положил и сказал: «Привет, как у тебя дела?». Он голову повернул, а я смотрю — у него коленки поджались, присел и обмочился (в оригинале использовано более грубое слово. - «Газета.Ru»). Я говорю: «Ну ты и чудак. Иди отсюда, тебя даже трогать противно, не пиши гадости, а то в следующий раз я тебе подзатыльников надаю», — сказал Емельяненко.

В профессиональной карьере Александр Емельяненко провел 37 поединков, в которых одержал 28 побед и потерпел восемь поражений. Еще один бой был признан несостоявшимся.

Ранее Александр Емельяненко отреагировал на критические слова в свой адрес бывшего чемпиона UFC Олега Тактарова.