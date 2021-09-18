Теннисистка Павлюченкова назвала черты, которые ей нравятся в русских людях

Теннисистка Анастасия Павлюченкова назвала черты, которые ей нравятся в русских людях, передает Eurosport.ru.

«Страсть к тому, что делаешь, какая-то отдача. Считаю русских щедрыми. Это касается не только финансов, но и эмоций – если праздновать, то делать это на всю катушку, отдаваться душой», — сказала Павлюченкова.

Павлюченкова — финалистка одного турнира Большого шлема в одиночном разряде, победительница 17 турниров WTA, трехкратная финалистка Кубка Федерации в составе национальной сборной России, победительница трех юниорских турниров Большого шлема в одиночном разряде, победительница пяти юниорских турниров Большого шлема в парном разряде, бывшая первая ракетка мира в юниорском рейтинге.

Ранее российский теннисист Андрей Рублев, говоря об отношениях с Анастасией Павлюченковой, с которой он стал олимпийским чемпионом в Токио, пошутил, что их отношения испортились.