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Игрок «Торпедо» Лебеденко рассказал о вооруженных людях в Грозном

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Саид Царнаев/РИА «Новости»

Форвард московского «Торпедо» Игорь Лебеденко, ранее выступавший за грозненский «Ахмат» (тогда — «Терек»), рассказал, часто ли видел в столице Чеченской Республики танки и вооруженных людей.

«Там всегда есть вооруженные люди. В 2011 году я только перешел в «Терек», на каждом углу стоял автоматчик. Но постепенно их становилось меньше. Сейчас стоят в основном на стадионе, так как его посещает президент республики. Танков возле «Ахмат Арены» нет, но стоит российский военный джип, похожий на американский «Хаммер».

Боялся ли я людей с оружием? В Москве человек с пистолетом меня бы напрягал, а в Грозном я спокойно к этому относился. Да, бывало волнительно. Например, когда боевики захватили Дом Печати, а потом школу, как раз после нашего матча с «Торпедо». Мы за этим наблюдали из отеля, видели стрельбу. Вскоре с террористами разобрались», — приводит слова футболиста Sport24.

Лебеденко выступал за грозненский «Ахмат» с 2012 по 2017 год. За это время нападающий провел 147 матчей, в которых забил 21 мяч и отдал 14 голевых передач.

Форвард — воспитанник «Торпедо». За свою карьеру он также выступал за московский «Локомотив», подмосковный «Сатурн», «Ростов», казанский «Рубин».

Ранее Игорь Лебеденко дал совет молодым российским футболистам.

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Футбол. Чемпионат России
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