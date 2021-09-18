Одноклубник Миранчука не получил вызов в сборную Украины из-за конфликта с тренером

Одноклубник россиянина Алексея Миранчука по итальянской «Аталанте» Руслан Малиновский не оказался среди вызванных игроков сборной Украины на октябрьские матчи отборочного этапа чемпионата мира — 2022.

Напомним, ранее появилась информация, что у полузащитника итальянской команды был конфликт с исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины Александром Петраковым.

5 сентября Петраков заявил, что Малиновский обиделся на него из-за того, что тот не поставил футболиста в стартовый состав на игру отборочного турнира чемпионата мира — 2022 против Франции (1:1). Хавбек участвовал в играх национальной команды против Казахстана (2:2) и Франции, оба раза игрок выходил на замену и провел на поле в общей сложности 39 минут.

Вратари: Дмитрий Ризнык, Андрей Пятов, Денис Бойко.

Защитники: Александр Сирота, Эдуард Соболь, Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко, Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тымчик.



Полузащитники: Андрей Ярмоленко, Александр Зинченко, Александр Зубков, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Тарас Степаненко, Сергей Булеца, Игорь Харатин.



Нападающие: Артем Довбик, Даниил Сикан, Роман Яремчук.

В рамках отборочного этапа чемпионата мира — 2022 украинцы сыграют со сборной Финляндии (9 октября) и с Боснией и Герцеговиной (12 октября).

Ранее сообщалось, что три клуба американской футбольной лиги MLS проявляют интерес к бывшему главному тренеру сборной Украины Андрею Шевченко.