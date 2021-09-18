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Экс-игрок сборной России: нынешнему «Спартаку» подходит название ФК «Голливуд»

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РИА Новости

Экс-форвард сборной России Сергей Кирьяков поделился мнением о ситуации в столичном клубе после поражения от варшавской «Легии» в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы.

«Спартак» сейчас идет девятым в чемпионате и неудачно выступает в еврокубках. Сегодняшнему «Спартаку» больше всего подходит название ФК «Голливуд». Пока у них наверху происходит весь этот театр, говорить о футбольных вещах не имеет никакого смысла», — цитирует бывшего игрока национальной команды ТАСС.

Встреча между «Спартаком» и «Легией», прошедшая в Москве 15 сентября, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч в добавленное ко второму тайму время забил Лирим Кастрати.

В сезоне-2021/22 «Спартак» возглавляет португалец Руй Витория. Под его руководством москвичи не смогли пройти в групповой раунд Лиги чемпионов, уступив по сумме двух матчей лиссабонской «Бенфике». В семи первых турах Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» потерпел три поражения и занимает девятое место.

Ранее экс-хавбек «Спартака» заявил, что руководители красно-белых присосались к этой системе и делают свои дела.

Все новости на тему:
Футбол. Лига Европы
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