Игрок «Краснодара» — о решении перейти в российский клуб: возможно, я ошибся

Французский полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла допустил, что переход в российский клуб был для него ошибочным.

«Мне предложили все, что я мог только пожелать: хорошая инфраструктура, тренер, стиль игры, высокая зарплата, Европа.

Один из наших тренеров, Жислен Принтан, сказал: «Ты – сумасшедший». Я ответил: «Они очень много предлагают за меня, и я думаю, что это хорошо для клуба. Я не могу отказаться от такого предложения».

Мне было 29 или 30, мне давали очень хороший контракт на три года. Тогда я принял решение, может быть, оно было ошибочным. Но об этом мы уже не узнаем», – приводит слова хавбека Peuple-Vert.fr.

Напомним, что Реми Кабелла перешел в «Краснодар» летом 2019 года за €13 млн.

«Быки» после семи туров занимают седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) с десятью очками в активе.

Ранее бывший футболист московского «Динамо» Шарль Каборе высказался о проблеме расизма в России.