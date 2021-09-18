Международная федерация гимнастики назвала один из элементов в честь россиянина

Международная федерация гимнастики (FIG) назвала один из элементов программы в спортивной гимнастике в честь российского спортсмена Никиты Нагорного. Об этом сообщает сайт организации.

Новый технический элемент Нагорный показал на чемпионате Европы — 2021 в Базеле. Россиянин исполнил тройное сальто назад согнувшись. Технический комитет присвоил элементу высшую категорию сложности (I).

Нагорный стал победителем Олимпийских игр — 2020 в командном многоборье, завоевал бронзу в упражнениях на перекладине, а также занял третье место в командном многоборье.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлилась до 8 августа. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступала под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучал фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что Никита Нагорный рассказал, каково было спать на картонных кроватях, которые были установлены в номерах в олимпийской деревне.

«Антисекс-кровати», как их прозвали спортсмены, были сделаны из картона. Они могут выдержать до 200 килограммов. На них не следует прыгать из-за того, что они ломаются из-за резких движений. Дизайн мебели утвердил Международный олимпийский комитет (МОК), чтобы «избежать ненужных форм физического контакта».