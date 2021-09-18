Экс-игрок «Зенита» использовал кризис между Россией и Украиной, чтобы покинуть «Днепр»

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Жулиано рассказал о периоде в украинском «Днепре», который он покинул в 2014 году.

«В 2014 году начался кризис в отношениях между Россией и Украиной. Я использовал его, чтобы уехать. У меня был пятилетний контракт, «Днепр» хотел его продлить. Я отказал, сказав, что ситуация плохая, и я хочу уехать в Бразилию. Но я не мог вернуться.

Со мной связался консул Бразилии в Киеве и сказал, что посадит меня в самолет в любое время, так как страну окружают русские, которые могут войти в считаные часы. Только из-за этой трагедии мне разрешили покинуть страну в это непростое время и вернуться на родину», – приводит слова футболиста Globo Esporte.

Бразильский хавбек выступал за «Днепр» с 2011 по 2014 год. После этого он вернулся на родину, где играл за «Гремио».

В 2016 году полузащитник пополнил петербургский «Зенит», за который провел 42 матча, забил 17 мячей и отдал 13 результативных передач. В августе 2017 года он покинул сине-бело-голубых и отправился в стамбульский «Фенербахче».

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