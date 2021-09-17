Шахматист Карпов поддержал иск Гаприндашвили к Netflix за ложь в сериале «Ход королевы»

Советский и российский шахматист Анатолий Карпов прокомментировал использование в сериале «Ход королевы» от Netflix ложного факта о том, что советская шахматистка Нона Гаприндашвили в 1968 году еще ни разу не играла с мужчинами. Таким образом, выходило, что главная героиня сериала — американская шахматистка Бет Хармон — стала первой женщиной, которая вышла на один уровень с мужчинами.

«Мужское звание гроссмейстера она могла получить, играя только в мужских турнирах. В этом плане она абсолютно права. Нужно было назвать Гаприндашвили в сериале советской шахматисткой, тогда бы не было вопросов. Она фактически создала славу грузинской женской шахматной школы», — сказал шахматист на радио «Комсомольская правда».

В одном из финальных эпизодов сериала рассказывается, будто Гаприндашвили в 1968 году еще ни разу не играла с мужчинами. Но в действительности советская шахматистка сыграла к тому моменту уже с 59 мужчинами, включая международного гроссмейстера Бориса Спасского и восьмого чемпиона мира по шахматам Михаила Таля.

Ранее сообщалось, что Нона Гаприндашвили подала в суд на Netflix за то, что ее назвали русской.