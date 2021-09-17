Экс-футболист «Динамо» Каборе высказался о проблеме расизма в России

Бывший футболист московского «Динамо» Шарль Каборе высказался о проблеме расизма в России, передает La Provance.

«Что касается расизма, то в России его не больше, чем в Англии или Франции. В каждой стране есть люди, которые ничего не соображают. Нельзя судить миллионы людей по нескольким идиотам», — сказал Каборе.

Напомним, Каборе выступал за краснодарскую «Кубань», «Краснодар» и московское «Динамо».

В составе французского «Марселя» он стал чемпионом Франции сезона-2009/10.

В составе национальной сборной Буркина-Фасо Каборе выступает с 2006 года, дебютным матчем в которой для Шарля стал поединок с командой Сенегала 7 октября 2006 года в отборочном турнире Кубка африканских наций 2008. В 2013 году Каборе стал, вместе с командой, серебряным призером Кубка африканских наций.

Ранее футболист «Ростова» и сборной России Максим Осипенко рассказал о готовности к понижению зарплаты из-за возможной отмены лимита на легионеров.

Сейчас в Российской премьер-лиге (РПЛ) действует лимит «8+17», при котором в заявке команды на сезон может быть не больше восьми иностранцев, при этом все они могут появляться на поле одновременно.