Журналист Губерниев рассказал о своей зарплате на «Матч ТВ»

Журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию о том, что он зарабатывает на «Матч ТВ» 700 тысяч рублей в месяц, передает «Спорт-Экспресс».

«Там вообще написана какая-то ерунда. Неприлично такое обсуждать. Это все у образованных людей вызывает брезгливость. Я воспитан по-другому. Хорошо ли я зарабатываю? Да, хорошо. Но я работаю», — сказал Губерниев.

Также Губерниев отметил, что у него много различных мероприятий, рекламные контракты.

Ранее Губерниев, высказываясь о том, что хоккейный клуб «Ак Барс» отказался от группы поддержки на своих матчах, предложил на законодательном уровне закрепить право танцующих девушек «радовать глаз настоящих мужчин» на спортивных мероприятиях.

«А можно законодательно закрепить право ринг-герлз и групп поддержки на хоккее и баскетболе радовать глаз настоящих мужчин? Особо нервные могут ведь и не смотреть в их сторону», — написал Губерниев в своем Telegram-канале.