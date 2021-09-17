В России назвали причину искажения фактов о советской шахматистке в сериале «Ход королевы»

Вице-президент Федерации шахмат Москвы, гроссмейстер Сергей Смагин объяснил «Газете.Ru», почему создатели сериала «Ход королевы» от Netflix могли исказить факты о советской шахматистке Ноне Гаприндашвили.

В одном из финальных эпизодов рассказывается, будто Гаприндашвили в 1968 году еще ни разу не играла с мужчинами. Но в действительности советская шахматистка сыграла к тому моменту уже с 59 мужчинами, включая международного гроссмейстера Бориса Спасского и восьмого чемпиона мира по шахматам Михаила Таля.

«Почему в американском сериале допустили такое искажение? Если бы «Ход королевы» был полностью документальным, то это было бы одно дело. А в этом случае, возможно, искажение связано с художественным замыслом. Мы ведь не знаем, что хотел подчеркнуть режиссер. Может, он хотел выделить, что это была такая шахматистка-одиночка, которая не брала от мужчин ни опыт, ни уверенность.

Ведь что такое для женщин — игра в шахматы с мужчинами? Девушки благодаря этому набираются огромного опыта, и прыгают, можно сказать, выше своей головы. Наша сильнейшая шахматистка Александра Горячкина сейчас участвует только в мужских турнирах, потому что понимает: прогрессировать можно быстрее в игре с ними.

А, может, создатели фильма решили показать, что советская шахматистка добилась успеха чисто по-женски, без помощи мужчин. Но искажение фактов в любом случае есть. Я не знаю ни одной шахматистки, которая не играла бы с мужчинами», — отметил Смагин.

Ранее вице-президент Федерации шахмат Москвы заявил, что у Гаприндашвили есть «большие шансы» выиграть суд у Netflix.