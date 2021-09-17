Форвард «Торпедо» рассказал, что нельзя делать в Грозном

Форвард московского «Торпедо» Игорь Лебеденко, ранее выступавший за грозненский «Ахмат» (тогда — «Терек»), рассказал о порядках в столице Чеченской Республики.

«Мне местные ребята рассказали основные правила поведения. Нельзя ходить по улице в шортах, за руку с женой, целоваться на людях и так далее.

Возникали ли проблемы на этой почве? Однажды я приехал с выезда в шортах – не оказалось при себе брюк. Пришлось с нижнего паркинга быстро зайти в магазин и купить штаны.

Но все равно один продавец увидел меня в таком виде, подошел и начал высказывать. Минут десять объяснял, что тут нельзя так ходить. Его не волновало, что я ему говорил – мол как раз иду за штанами. Потом – когда купил, показал ему. Он похвалил – приводит слова нападающего Sport24.

Лебеденко выступал за грозненский «Ахмат» с 2012 по 2017 год. За это время нападающий провел 147 матчей, в которых забил 21 мяч и отдал 14 голевых передач.

Также футболист известен по выступлениям за московский «Локомотив», казанский «Рубин» и «Ростов».

Ранее Игорь Лебеденко рассказал, что его больше всего впечатлило в резиденции главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.