Журова: американцы неправы, если не согласовали сценарий «Хода королевы» с Гаприндашвили

Депутат Госдумы Светлана Журова ответила на вопрос, могла ли американская развлекательная компания Netflix не согласовать сценарий сериала «Ход королевы» с советской шахматисткой Ноной Гаприндашвили.

Спортсменка подала в суд на компанию из-за ложного факта в сериале о том, что Гаприндашвили в 1968 году якобы еще ни разу не играла с мужчинами. Из-за упоминания этого недостоверного факта выходило, что главная героиня сериала — американская шахматистка Бет Хармон — стала первой женщиной, которая вышла на один уровень с мужчинами.

На самом деле к 1968 году советская шахматистка Гаприндашвили уже сыграла с 59-ю мужчинами, причем десять из них были гроссмейстерами.

«У нас в России тоже есть свои скандалы по поводу сценариев художественных фильмов, таких как «Движение вверх», «Легенда №17». Были вопросы у людей, связанных с фильмом «Чемпионы». Там много выдуманного, но тут вопрос в том, соглашается ли на это прототип.

Считаю, что факты, указанные даже в художественных фильмах, необходимо заранее согласовывать. Поэтому если с Гаприндашвили ничего не согласовали, тогда американцы поступили с ней очень неправильно», — сказала Журова «Газете.Ru».

Ранее Светлана Журова заявила, что у Ноны Гаприндашвили большие планы на иск к Netflix, если она указала в иске «сексизм и угнетение».