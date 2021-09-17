Игрок «Торпедо» рассказал о «крутой фишке» Черчесова

Форвард московского «Торпедо» Игорь Лебеденко рассказал о совместной работе в грозненском «Ахмате» с бывшим главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

«У него была крутая фишка — принимать удар на себя. Саламыч говорил, что мы не будем ощущать слухи, сплетни, критику, давление со стороны руководства и болельщиков. Так и было. Мы даже не знали, что вокруг команды происходит», — приводит слова Лебеденко Sport24.

Также нападающий добавил, что самый большой штраф в карьере получил от Черчесова.

«Черчесов оштрафовал на 10 тысяч долларов, когда я не смог приехать на тренировку. Он жесткий, любит дисциплину, но справедливый. Когда я был в «Ростове», пошел слух что он туда приедет тренировать. Все напряглись — типа придет тиран. Но потом через несколько лет я с ним встретился и понял, он не страшный, нормальный мужик — со своим видением футбола.

«Он может настроить игроков на 120 процентов, тренер-мотиватор. И один из немногих, кто может выдержать серьезное давление — перед ЧМ он это доказал», — сказал Лебеденко.

Черчесов возглавил сборную России в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года.

На групповом этапе чемпионата Европы — 2020, который проходил с 11 июня по 11 июля в 11 городах России, команда Черчесова заняла четвертое место в турнирной таблице группы B.

В марте 2020 года Черчесов продлил контракт с Российским футбольным союзом (РФС) до 30 декабря 2022 года, однако 8 июля он был отправлен в отставку.

Ранее Черчесов рассказал о предложениях возглавить зарубежный клуб.