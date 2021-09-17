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Тренер «Ромы» остался недоволен после победы своей команды со счетом 5:1

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Matt Dunham/AP

Главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуринью, комментируя итоги матча против софийского ЦСКА в матче Лиги конференций УЕФА (5:1), заявил, что он не доволен игрой своей команды. Слова специалиста передает Sky Sport Italy.

«Мы не показали хорошей игры. Я доволен результатом, но мне не понравилось качество. Футболисты «Ромы» распоряжались мячом не так, как хотели, мало интенсивности давала и полузащита, два крайних защитника недостаточно шли в борьбу, мы проиграли много оборонительных единоборств. Не могу сказать, что мы играли плохо, но мы не заслужили победы со счетом 5:1, чрезмерный результат», — сказал Моуринью.

«Рома» после первого тура возглавляет турнирную таблицу группы С с тремя очками, обгоняя норвежскую команду «Буде-Глимт» по дополнительным показателям. Украинская «Заря» и софийский ЦСКА делят третье и четвертое места, не набрав очков.

Ранее две голевые передачи Эльдора Шомуродова помогли «Роме» разгромить ЦСКА.

Все новости на тему:
Футбол. Лига конференций УЕФА
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