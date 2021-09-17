Фанаты «Наполи» устроили драку с полицией во время матча Лиги Европы

Фанаты «Наполи» устроили драку с английской полицией во время матча первого тура Лиги Европы против «Лестера» (2:2).

Причиной конфликта стало то, что болельщики обоих команд запускали ракеты. Полицейские встали стеной между фанатами итальянского и английского клубов.

У английской команды забитыми мячами отличились: Айосе Перес на 9-й минуте и Харви Барнс на 64-й. У итальянцев голы на счету Виктора Осимхена (69-я и 87-я минуты).

Матч проходил в Лестере.

В следующем матче «Лестер» в гостях сыграет с «Легией» 30 сентября. В этот же день «Наполи» примет на свое поле московский «Спартак».

Ранее московский «Локомотив» на своем разошелся миром с «Марселем» (1:1) в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.

На 57-й минуте хавбек столичного клуба Наир Тикнизян был удален с поля. Игрок получил вторую желтую карточку за нарушение правил в собственной штрафной, после чего также был назначен пенальти. 11-метровый реализовал Дженгис Ундер.