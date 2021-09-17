Две голевые передачи Шомуродова помогли «Роме» разгромить ЦСКА

Итальянская «Рома» в матче Лиги конференций уверено обыграла софийский ЦСКА со счетом 5:1.

Счет открыл полузащитник болгарской команды Грэхам Кери. На 25-й минуте Лоренсо Пеллегрини сравнял счет. Под конец первого тайма полузащитник римлян Стефан Эль-Шаарави после передачи Эльдора Шомуродова вывел свою команду вперед. Во втором тайме Лоренсо Пеллегрини оформил дубль. На 82-й минуте защитник «Ромы» Джанлука Манчини забил четвертый гол своей команды, а через две минуты 23-летний англичанин Тэмми Абрахам с передачи Шомуродова установил окончательный счет.

Таким образом, «Рома» после первого тура возглавляет турнирную таблицу группы С с тремя очками, обгоняя норвежскую команду «Буде/Глимт» по дополнительным показателям. Украинская «Заря» и софийский ЦСКА делят третье и четвертое места, не набрав очков.

30 сентября «Рома» сыграет с «Зарей», а ЦСКА в этот же день примет «Буде/Глимт».

Лига Европы 2021/22

Группа С. 1 тур.

«Рома» — ЦСКА — 5:1.

Гол: 0:1 — Кери (10), 1:1 — Пеллегрини (25), 2:1 — Эль-Шаарави (38), 3:1 — Пеллегрини (62), 4:1 — Манчини (82), 5:1 — Абрахам (84).

Ранее «Монако» в матче первого тура Лиги Европы одержал победу над австрийским «Штурмом» со счетом 1:0.