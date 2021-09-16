Соперники «Спартака» по группе в Лиге Европы сыграли вничью

Соперники московского «Спартака» по группе Лиги Европы «Лестер» и «Наполи» сыграли вничью (2:2).

У английской команды забитыми мячами отличились: Айосе Перес на 9-й минуте и Харви Барнс на 64-й. У итальянцев голы на счету Виктора Осимхена (69-я и 87-я минуты).

После первого тура варшавская «Легия» после победы на «Спартаком» возглавила турнирную таблицу группы С.

В следующем туре польский клуб на своем поле примет «Лестер» 30 сентября. Красно-белые в этот же день на выезде померятся силами с «Наполи».

Лига Европы 2021/22

Группа С. 1 тур.

«Лестер» — «Наполи» — 2:2.

Гол: 1:0 — Айосе Перес (9), 2:0 — Харви Барнс (64), 2:1 — Виктор Осимхен (69), 2:2 — Виктор Осимхен (87).

Ранее московский «Локомотив» на своем разошелся миром с «Марселем» (1:1) в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.

На 57-й минуте хавбек столичного клуба Наир Тикнизян был удален с поля. Игрок получил вторую желтую карточку за нарушение правил в собственной штрафной, после чего также был назначен пенальти. 11-метровый реализовал Дженгис Ундер.

На 89-й минуте Фаустино Анджорин восстановил равновесие.