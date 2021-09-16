Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Экс-президент «Локомотива» — о еврокубках: стыдно только... 00:40
Ученицу британской школы отправили на изоляцию за открытые щиколотки 00:38
Две голевые передачи Шомуродова помогли «Роме» разгромить ЦСКА 00:31
Зеленский создал рабочую группу по нейтрализации рисков от «Северного потока... 00:28
Передача Головина позволила «Монако» одолеть «Штурм» в Лиге... 00:15
В ЦИК оценили агитационную кампанию перед выборами в Госдуму 00:14
Завещание принца Филиппа раскроют через 90 лет, чтобы защитить достоинство монарха 00:13
Прокатившиеся на самокате собака и кошка попали в Книгу рекордов Гинесса 00:04
Россияне отказываются брать одежду напрокат 16.09.2021, 23:59
Соперники «Спартака» по группе в Лиге Европы сыграли... 16.09.2021, 23:56
Бесплатная ставка 1000 р.

Тренер «Локомотива» Николич: момент с красной карточкой Тикнизяна беру на себя

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
РИА Новости

Главный тренер московского «Локомотива» прокомментировал удаление игрока «железнодорожников» Наира Тикнизяна в матче с «Марселем» (1:1) в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы.

«Тикнизян старался и играл хорошо. Но момент с красной карточкой я беру на себя. В первой половине встречи он действовал рядом со скамейкой. Получал подсказки. Да, можно было заменить его раньше и предотвратить эту ситуацию. Но я не сделал замену — беру вину на себя, — приводит слова специалиста «Матч ТВ».

На 57-й минуте хавбек «железнодорожников» Наир Тикнизян был удален с поля. Игрок получил вторую желтую карточку за нарушение правил в собственной штрафной, после чего также был назначен пенальти. 11-метровый реализовал Дженгис Ундер.

На 89-й минуте Фаустино Анджорин восстановил равновесие.

Лига Европы 2021/22
Группа Е. 1 тур.
«Локомотив» — «Марсель» — 1:1.
Гол: 0:1 — Дженгиз Ундер (69, п), 1:1 — Фаустино Анджорин (89).

Ранее главный тренер «Марселя» Хорхе Сампаоли заявил, что у его команды было подавляющее преимущество в матче с «Локомотивом».

Все новости на тему:
Футбол. Лига Европы
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Кого больше любим — маму или папу?»: союзники России готовятся к междоусобице
В России оценили предложение Киргизии создать новый механизм в ОДКБ
Героическая ничья в меньшинстве: «Локо» спас Россию от полного провала в Европе
«Локомотив» вдесятером вырвал ничью у «Марселя» на последних минутах матча в Лиге Европы
США, Британия и Австралия создали альянс. Франция обиделась, Германию не взяли
Пентагон сообщил о расширении военного присутствия в Австралии
В России началось голосование на выборах в Госдуму
Зеленский создал рабочую группу по нейтрализации рисков от «Северного потока — 2»
Прокатившиеся на самокате собака и кошка попали в Книгу рекордов Гинесса
Режиссер «Дюны» Дени Вильнев раскритиковал фильмы Marvel
Новости и материалы
Экс-президент «Локомотива» — о еврокубках: стыдно только за «Спартак»
Ученицу британской школы отправили на изоляцию за открытые щиколотки
Две голевые передачи Шомуродова помогли «Роме» разгромить ЦСКА
Передача Головина позволила «Монако» одолеть «Штурм» в Лиге Европы
В ЦИК оценили агитационную кампанию перед выборами в Госдуму
Завещание принца Филиппа раскроют через 90 лет, чтобы защитить достоинство монарха
Россияне отказываются брать одежду напрокат
Соперники «Спартака» по группе в Лиге Европы сыграли вничью
В Саратове неизвестные проникли в здание территориальной избирательной комиссии
Псаки заявила, что Байден не ждет быстрых результатов от диалога с Россией по борьбе с хакерами
Тренер «Марселя»: у нас было подавляющее преимущество, у «Локомотива» один момент
В Крыму оценили отказ Франции признавать парламентские выборы в республике
И. о. главы МИД Нидерландов ушла в отставку из-за плохой организации эвакуации из Кабула
Скончалась бывшая рекордсменка мира в беге с барьерами
Псаки заверила, что не стоит беспокоиться за Байдена из-за его кашля
Наумов: трансфер Тикнизяна вызывает вопросы к руководству «Локомотива»
Экс-президент «Локомотива»: умирать буду, но буду смотреть игру «Локомотива»
Житель Калуги убил соседа из-за котенка
Все новости
«Кому будет лучше, если произойдет авария?»
В администрации Шахт объяснили, почему пенсионеру грозит штраф за ремонт дорог
Телевизор, шахматы и шашки: что ждет экипаж с Пересильд и Шипенко на Байконуре
Космонавт рассказал, как команда «Вызова» проведет последние дни перед стартом к МКС
«Дюна» Вильнева: галактическая «Игра престолов» и миф о Пророке
Рецензия на фильм «Дюна» с Тимоти Шаламе
Конец света: Европу ждут перебои с электроэнергией из-за цен на газ
Рекордные цены на электроэнергию в ЕС привели к остановке заводов
«Сотрудники колоний-поселений частенько расслабляются. Немудрено, что заключенные сбежали»
Из двух колоний в Уфе и Тюмени сбежали трое заключенных
«Идет давление»: «АвтоВАЗ» поставил прививки на конвейер
Работники «АвтоВАЗа» пожаловались на принудительную вакцинацию
«Нет биткоину!»: протесты против криптовалюты в Сальвадоре
Купить или украсть. Как Apple заимствовала технологии у конкурентов
Apple скопировала клавиатуру для умных часов, удалив оригинал из App Store
Стрельба по гербу: что будет с отношениями Украины и Белоруссии
В Белоруссии возбудили дело по факту обстрела пограничного знака
Спасет от атаки из космоса. В армию России начались поставки «Прометея»
Индия названа первым потенциальным покупателем С-500 у России
«Красный носят просто потому, что нравится красный»
Как менялось отношение общества к красной помаде
«Собака села у подъезда, дальше следа не было»
Как искали убийцу школьницы в Орловской области
Теперь без осмотра: как изменится жизнь автовладельцев
Депутатский законопроект об отмене обязательного техосмотра поступил на рассмотрение в Госдуму
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях