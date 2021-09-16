Тренер «Локомотива» Николич: момент с красной карточкой Тикнизяна беру на себя

Главный тренер московского «Локомотива» прокомментировал удаление игрока «железнодорожников» Наира Тикнизяна в матче с «Марселем» (1:1) в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы.

«Тикнизян старался и играл хорошо. Но момент с красной карточкой я беру на себя. В первой половине встречи он действовал рядом со скамейкой. Получал подсказки. Да, можно было заменить его раньше и предотвратить эту ситуацию. Но я не сделал замену — беру вину на себя, — приводит слова специалиста «Матч ТВ».

На 57-й минуте хавбек «железнодорожников» Наир Тикнизян был удален с поля. Игрок получил вторую желтую карточку за нарушение правил в собственной штрафной, после чего также был назначен пенальти. 11-метровый реализовал Дженгис Ундер.

На 89-й минуте Фаустино Анджорин восстановил равновесие.

Лига Европы 2021/22

Группа Е. 1 тур.

«Локомотив» — «Марсель» — 1:1.

Гол: 0:1 — Дженгиз Ундер (69, п), 1:1 — Фаустино Анджорин (89).

Ранее главный тренер «Марселя» Хорхе Сампаоли заявил, что у его команды было подавляющее преимущество в матче с «Локомотивом».