«Локомотив» в меньшинстве вырвал ничью у «Марселя» в Лиге Европы

Московский «Локомотив» на своем разошелся миром с «Марселем» (1:1) в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.

На 57-й минуте хавбек столичного клуба Наир Тикнизян был удален с поля. Игрок получил вторую желтую карточку за нарушение правил в собственной штрафной, после чего также был назначен пенальти. 11-метровый реализовал Дженгис Ундер.

На 89-й минуте Фаустино Анджорин восстановил равновесие.

Также в группе Е выступают турецкий «Галатасарай» и итальянский «Лацио». В их очном поединке победу одержал клуб из Стамбула (1:0).

В следующем туре столичная команда в гостях сыграет с «Лацио». Матч состоится 30 сентября.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига Европы 2021/22

Группа Е. 1 тур.

«Локомотив» — «Марсель» — 1:1.

Гол: 0:1 — Дженгиз Ундер (69, п), 1:1 — Фаустино Анджорин (89).

Ранее сообщалось, что московский «Спартак» в дополнительное время уступил варшавской «Легии» (0:1) в матче группового этапа Лиги Европы.