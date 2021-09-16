Тихонов — о поражении «Спартака»: Федуна гнать поганой метлой, это позорище

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о поражении московского «Спартака» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы против варшавской «Легии».

«Не исключено, что игроки «Спартака» специально сливают тренера. Футболисты — это же бестолковая публика, они ничего не могут кроме футбола. Они ничего не могут делать в жизни кроме футбола. Гнать их всех надо в шею. Один стыд и позор!

Федун? Его тоже надо выгнать, обанкротить напрочь, чтобы он понял, что так не делается. Он клуб не за свои деньги купил и не на картошке заработал. Гнать поганой метлой его! Это же позорище», — приводит слова олимпийского чемпиона Sport24.

Встреча между «Спартаком» и «Легией», прошедшая в Москве 15 сентября, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч в добавленное ко второму тайму время забил Лирим Кастрати.

В следующем туре Лиги Европы красно-белые на выезде встретятся с итальянским «Наполи».

Ранее генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков извинился перед болельщиками.